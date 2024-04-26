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Семьи украинцев, погибших в результате войны, будут иметь шанс получить компенсацию за счет репараций от рф – Верховная Рада одобрила создание Реестра пострадавших

07:55, 26 апреля 2024
Законопроект рассчитан на то, что украинцы, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии рф против Украины, и члены их семей в перспективе смогут получить возмещение за счет репараций
Семьи украинцев, погибших в результате войны, будут иметь шанс получить компенсацию за счет репараций от рф – Верховная Рада одобрила создание Реестра пострадавших
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Гражданские лица, жизни и здоровью которых причинен вред вследствие вооруженной агрессии рф против Украины, получат право на получение соответствующего возмещения за счет репараций или других взысканий с рф, в том числе в рамках реализации концепции специального компенсационного механизма возмещения ущерба, нанесенного вооруженной агрессией. Соответствующую перспективу закладывает принятый 25 апреля за основу законопроект Кабмина 10256, предусматривающий ведение учета лиц, жизни и здоровью которых причинен вред в результате войны.

Законопроект также предусматривает, что в случае гибели (смерти) лица, гибель (смерть) которого связана с вооруженной агрессией рф против Украины, или исчезновение без вести при особых обстоятельствах соответствующее возмещение осуществляется членам семьи или наследникам такого лица в соответствии с правом на наследование.

Следует заметить, что законопроект был зарегистрирован еще в ноябре 2023 года, и закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, но Верховная Рада с его рассмотрением не спешила.

Основная цель этого законопроекта – обеспечить сбор и учет информации о вреде, нанесенном страной-агрессором жизни и здоровью украинцев.

Это позволит сформировать наборы данных, которые в будущем могут помочь доказать причиненный ущерб при обращении граждан в Международный компенсационный механизм за возмещением ущерба за счет репараций.

Кроме того, создание Реестра пострадавших обеспечит учет расходов государственного и местного бюджетов, которые направляются сегодня на оказание поддержки пострадавшим от войны украинцам. В дальнейшем Украина планирует также использовать информацию обо всех видах ущерба и расходов в результате агрессии россии для получения репараций.

В целом, законопроект предусматривает создание Реестра пострадавших, который определяется как автоматизированная информационно-коммуникационная система, где будут собирать соответствующую информацию.

В Реестре пострадавших будет обеспечиваться учет расходов государства и государственного сектора экономики, осуществленных на возмещение ущерба, нанесенного пострадавшим лицам, оказание им социальной поддержки, а также учет вреда жизни и здоровью, который был определен и доказан гражданами или государственными органами в соответствии с методикой, утвержденной Кабмином.

Держателем Реестра пострадавших определен Минсоцполитики, а его администратором и создателем регистровой информации – Пенсионный фонд Украины.

Создание Реестра пострадавших будет осуществляться за счет финансовой помощи международных партнеров. Ориентировочная стоимость создания Реестра может составить около 2 млн грн.

Информация, содержащаяся в Реестре, может быть использована физическими и юридическими лицами, а также государством Украина для подачи заявлений и исков в судебные органы и в международный Реестр ущерба, причиненного агрессией, по выплате компенсации за ущерб и ущерб в порядке, установленном Кабмином.

Гражданские лица, жизни и здоровью которых причинен вред вследствие вооруженной агрессии, будут иметь право на получение соответствующего возмещения за счет репараций или других взысканий с рф, в том числе в рамках реализации концепции специального компенсационного механизма возмещения ущерба.

Для получения возмещения за вред жизни и здоровью лица будут иметь право лично подать соответствующий иск или заявление в судебные органы или в международный Реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины или делегировать такие полномочия государству в порядке, определенном Кабмином.

При получении возмещения вреда жизни и здоровью из государственного или местного бюджета получатель такого возмещения заключает договор об уступке государству или территориальной общине права требования к рф относительно соответствующего возмещения в объеме полученного возмещения в порядке, определенном Кабмином.

Следует отметить, что Министерство финансов отмечает, что реализация потребует дополнительных расходов государственного и местных бюджетов в случае делегирования пострадавшим лицом государству полномочий по подаче иска или заявления в судебные органы, однако определить объем дополнительных расходов нет возможности в связи с отсутствием исходных данных.

Реализация закона также может потребовать средств государственного бюджета на создание и функционирование Реестра пострадавших в случае отсутствия средств международно-технической помощи на эти цели.

Автор: Наталья Мамченко

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Законопроект рассчитан на то, что украинцы, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии рф против Украины, и члены их семей в перспективе смогут получить возмещение за счет репараций

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