Кандидатам на должности судей апелляционных судов до 1 мая необходимо подать декларацию родственных связей и декларацию добропорядочности

Высшая квалификационная комиссия судей 25 апреля сообщила, что кандидатам на должности судей апелляционных судов, которые участвуют в конкурсе на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов, необходимо подать декларацию родственных связей и декларацию добропорядочности.
Как отметили в ВККС, кандидатам на должности судей апелляционных судов из числа адвокатов, ученых-правоведов и т. п. необходимо подать до 1 мая:
декларацию родственных связей кандидата на должность судьи за 2019-2023 годы
декларацию добропорядочности кандидата на должность судьи за 2023 год
В ВККС добавили, что декларация добропорядочности подается после подачи декларации родственных связей и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Также в пределах срока, определенного для подачи декларации добропорядочности, субъект декларирования вправе исправить ошибки в декларации путем подачи новой декларации.
Что касается кандидатов на должности судей апелляционных судов, являющихся судьями, то они должны подать до 1 мая декларации родственных связей и добропорядочности судьи.
Вместе с тем кандидаты из числа судей не должны подавать декларации родственных связей и добропорядочности кандидата на должность судьи.
Напомним, что к конкурсу на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов ВККС допустила 1 850 кандидатов.
Автор Вячеслав Хрипун
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