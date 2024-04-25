Король Чарльз III назначил Кейт Миддлтон королевским представителем Ордена кавалеров почета.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон получила новый титул от короля Чарльза III. Она стала представителем Ордена кавалеров почета. Об этом сообщает ENews.

Этот титул абсолютно новый, поскольку до нее никто не носил этого звания. Орден кавалеров уважения основал в 1917 году Георг V для обозначения достижений в государственной службе, успехов в искусстве, медицине и науке.

Но принцесса Уэльская не единственная, кто получил новый титул.

Жена короля Камилла получила титул Великого магистра и гранд-дамы Большого креста величайшего ордена Британской империи, а принц Уильям – титул Великого магистра Почетного ордена Бата, ранее принадлежавшего самому Чарльзу.

Ранее Кейт Миддлтон сообщала, что у нее диагностирован рак.

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