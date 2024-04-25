Король Чарльз III призначив Кейт Міддлтон королівським представником Ордену кавалерів пошани.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон отримала новий титул від короля Чарльза III. Вона стала представником Ордену кавалерів пошани. Про це повідомляє ENews.

Цей титул є абсолютно новим, оскільки до неї ніхто не носив цього звання. Орден кавалерів пошани заснував у 1917 році Георг V для позначення досягнень у державній службі, успіхів у мистецтві, медицині та науці.

Але принцеса Уельська не єдина, хто отримав новий титул.

Дружина короля Камілла отримала титул Великого магістра і гранд-дами Великого хреста найвидатнішого ордена Британської імперії, а принц Вільям - титул Великого магістра Почесного ордена Бата, який раніше належав самому Чарльзу.

Раніше Кейт Міддлтон повідомляла, що у неї діагностували рак.

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