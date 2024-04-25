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У Києві наразі не будуть демонтувати колишню Арку дружби народів — КМДА

18:11, 25 квітня 2024
У КМДА заявили, що простір біля Арки отримає нову концепцію.
У Києві наразі не будуть демонтувати колишню Арку дружби народів — КМДА
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У Київській міській державній адміністрації повідомили, що Арку «Свободи українського народу» (раніше — Арка дружби народів) у столиці демонтувати не будуть.

Як заявили у Департаменті культури КМДА, Арка є однією з візитівок міста, а її сенс переосмислили. Натомість простір біля Арки отримає нову концепцію.

Зазначається, що витрата значних коштів із міського бюджету на демонтаж Арки свободи українського народу «не є сьогодні найнагальнішим питанням».

У КМДА наголошують, що під час воєнного стану Київ насамперед спрямовує фінанси на допомогу ЗСУ, безперебійне функціонування бюджетної сфери та забезпечення життєво важливих потреб жителів столиці.

Раніше у КМДА виступили проти демонтажу колишньої Арки дружби народів.

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