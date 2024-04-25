В Одесі судитимуть організаторів масштабної мережі цехів підробної побутової хімії

Під час обшуків було вилучено понад 30 тонн сировини та готової контрафактної продукції, вартістю майже 53 млн гривень.

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та 3 учасників організованої групи, яка займалася реалізацією підробної побутової хімії. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як встановило слідство, ділки налагодили незаконне масове виробництво контрафактної побутової хімії відомих світових брендів: пральних та мильних засобів з використанням контрафактної поліграфічної пакувальної продукції до неї.

Для підпільного виробництва організатор використовував виробничі приміщення колишнього заводу у передмісті Одеси, в якому було наявне спеціалізоване обладнання для повного технологічного циклу виготовлення побутової хімії. Кожен учасник групи виконував певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту.

Цех з виробництва контрафакту члени організованої групи замаскували під легальне виробництво побутової хімічної продукції власної торгівельної марки.

Побутову хімію реалізовували на території Одещини через спеціально створений Telegram-канал і кур’єрську службу доставки. Також оптова та роздрібна реалізація фальсифікату здійснювалась на промисловому ринку.

Під час обшуків вилучено понад 30 тонн сировини та готової контрафактної продукції, обладнання для її виготовлення, 40 тис одиниць підготовленої для фасування тари, пакувальні матеріали, марковані логотипами світових брендів.

За клопотанням прокурора накладено арешт на вилучений товар, орієнтовна вартість якого складає майже 53 млн гривень.

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