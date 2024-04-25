В Одессе будут судить организаторов масштабной сети цехов поддельной бытовой химии

Во время обысков было изъято более 30 тонн сырья и готовой контрафактной продукции стоимостью почти 53 млн гривен.

В Одессе направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и 3 участников организованной группы, занимавшейся реализацией поддельной бытовой химии. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, дельцы наладили незаконное массовое производство контрафактной бытовой химии известных мировых брендов: стиральных и мыльных средств с использованием контрафактной полиграфической упаковочной продукции.

Для подпольного производства организатор использовал производственные помещения бывшего завода в пригороде Одессы, в котором было специализированное оборудование для полного технологического цикла изготовления бытовой химии. Каждый участник группы играл определенную роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта.

Цех по производству контрафакта члены организованной группы замаскировали под легальное производство бытовой химической продукции собственной торговой марки.

Бытовую химию реализовывали на территории Одесщины через специально созданный Telegram-канал и курьерскую службу доставки. Также оптовая и розничная реализация фальсификата осуществлялась на промышленном рынке.

В ходе обысков изъято более 30 тонн сырья и готовой контрафактной продукции, оборудования для его изготовления, 40 тыс. единиц подготовленной для фасовки тары, упаковочные материалы, маркированные логотипами мировых брендов.

По ходатайству прокурора наложен арест на изъятый товар, ориентировочная стоимость которого составляет около 53 млн гривен.

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