На Закарпатье военный в состоянии опьянения незаконно завладел транспортным средством: как его наказали

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества, но адвокат подала апелляцию.

24 апреля коллегия судей по рассмотрению уголовных дел Закарпатского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), ч. 4 ст. 185 УК Украины («Кража в условиях военного положения»), по приговору Береговского районного суда от 08 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Из материалов дела известно, что обвиняемый житель Хустского района, являясь военнослужащим, нарушая Конституцию Украины, Устав внутренней службы Устав Вооруженных Сил Украины и Дисциплинарный Устав ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие и незаконно завладел транспортным средством марки «Skoda . Кроме того, обвиняемый тайно завладел мобильным телефоном, находившимся в автомобиле.

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 3 месяца с конфискацией имущества.

Закарпатский апелляционный суд, заслушав доводы адвоката и ее подзащитного, позицию прокурора, постановил: апелляционную жалобу адвоката обвиняемого оставить без удовлетворения, а приговор Береговского районного суда Закарпатской области от 08 августа 2023 - без изменений.

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