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На Закарпатті військовий у стані сп’яніння незаконно заволодів транспортним засобом: як його покарали

23:15, 25 квітня 2024
Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна, але адвокат подала апеляцію.
На Закарпатті військовий у стані сп’яніння незаконно заволодів транспортним засобом: як його покарали
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24 квітня колегія суддів з розгляду кримінальних справ Закарпатського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу адвокатки обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289 КК Ураїни («Незаконне заволодіння транспортним засобом»), ч. 4 ст. 185 КК України («Крадіжка в умовах воєнного стану»), на вирок Берегівського районного суду від 08 серпня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

З матеріалів справи відомо, що обвинувачений житель Хустського району, будучи військовослужбовцем, порушуючи Конституцію України, Статут внутрішньої служби Статут Збройних Сил України та Дисциплінарний Статут ЗСУ, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, застосував насильство та незаконно заволодів транспортним засобом марки «Skoda Fabia». Окрім того, обвинувачений таємно заволодів мобільним телефоном, який знаходився в авто.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 3 місяці з конфіскацією майна.

Закарпатський апеляційний суд, заслухавши доводи адвокатки та її підзахисного, позицію прокурора, постановив: апеляційну скаргу адвокатки обвинуваченого залишити без задоволення, а вирок Берегівського районного суду Закарпатської області від 08 серпня 2023 року – без змін.

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