Підписання договорів, контроль та відпочинок: Рада врегулювала домашню працю на законодавчому рівні

З робітниками, які працюють з дому, треба буде підписувати трудові договори.

Фото: khmelnytsky.com.ua

У четвер, 25 квітня, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект 5695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників». Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Рішенням народних депутатів України Кодекс законів про працю України доповнено новою главою ХІ-А «Праця домашніх працівників», яка визначає:

1) поняття домашньої праці (це робота, яка виконується для домогосподарства за трудовим договором) та домашнього працівника (це фізична особа, яка виконує домашню працю у межах трудових відносин з роботодавцем);

2) правовий статус домашніх працівників та особливості його регулювання, зокрема обов’язкові умови трудового договору з домашніми працівниками;

3) додаткові права, обов'язки, гарантії та умови праці домашніх працівників;

4) робочий час та час відпочинку домашніх працівників;

5) особливості припинення трудового договору з домашнім працівником;

6) особливості здійснення контролю за додержанням законодавства про працю домашніх працівників.

Законопроектом вносяться відповідні зміни до інших статей Кодексу з метою приведення їх у відповідність до нової глави ХІ-А (щодо надурочних робіт та робіт у вихідні дні, порядку розгляду трудових спорів та ін.).

Крім цього, з урахуванням специфіки відносин між домашнім працівником та роботодавцем проектом Закону пропонується передбачити добровільну учать домашніх працівників у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Зазначається, що новий закон в соціальній сфері імплементує в українське законодавство положення Конвенції Міжнародної організації праці № 189 про домашніх працівників, що є дуже важливим в процесі інтеграції України в Європейський Союз, а також в процесі оновлення трудового законодавства України загалом.

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

У Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів зазначають, що врегулювання на законодавчому рівні питання діяльності працівників, які на умовах трудового договору виконують роботу з обслуговування домашнього господарства, має велике значення. У першу чергу - це захист прав такого працівника. Задля цього проектом Закону визначаються обов’язкові умови трудового договору з домашніми працівниками (своєчасна заробітна плата у визначеному розмірі, державний захист від неправомірних дій роботодавця), а також надання додаткових прав та гарантій для домашніх працівників, які проживають у домашньому господарстві. По друге - це надання можливості домашнім працівникам формувати свою майбутню пенсію. Для цього проект Закону передбачає добровільну учать домашніх працівників у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Крім того, офіційне працевлаштування громадян на роботу з обслуговування домашнього господарства призведе до зниження рівня незадекларованої праці в Україні, адже на сьогодні більша частина таких працівників перебувають у тіньовому секторі економіки, додали у парламенті.

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