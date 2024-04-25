Суд Нью-Йорка скасував вирок Харві Вайнштейну за зґвалтування, винесений у 2020 році

Зазначається, що суд над Вайнштейном не був справедливим, оскільки прокурори залучали як свідків людей, свідчення яких не мали відношення до цього процесу.

Апеляційний суд Нью-Йорка скасував винесений 2020 року вирок продюсеру Харві Вайнштейну за зґвалтування. Про це повідомляє Associated Press.

Суд погодився з доводами захисту про те, що обвинувачення не може використовувати "попередні судимості або докази попереднього вчинення конкретних, злочинних, порочних чи аморальних дій" для встановлення "схильності обвинуваченого до злочинності". Внаслідок цього Вайнштейна судили на основі його попередніх вчинків, а не виключно за злочини, в яких його звинувачували під час процесу, вирішив суд.

На думку суду, неприпустимим було рішення дозволити жінкам надавати свідчення за звинуваченнями, які не були частиною справи.

«Ми приходимо до висновку, що суд першої інстанції помилково прийняв до відома свідчення про нібито що мали місце раніше незареєстровані дії сексуального характеру щодо осіб, які не є заявниками про скоєні злочини,— йдеться у рішенні суду.— Виправленням цих кричучих помилок буде новий судовий розгляд ».

У 2020 році Вайнштейна було засуджено до 23 років тюремного ув'язнення за звинуваченнями в сексуальному насильстві.

72-річний Вайнштейн залишиться у в'язниці, оскільки продовжує діяти інший вирок, винесений у Каліфорнії: він був засуджений до 16 років позбавлення волі за зґвалтування актриси в Лос-Анджелесі.

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