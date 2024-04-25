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Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну за изнасилование, который был вынесен в 2020 году

17:53, 25 апреля 2024
Отмечается, что суд над Вайнштейном не был справедливым, поскольку прокуроры привлекали в качестве свидетелей людей, показания которых не имели отношения к этому процессу.
Суд Нью-Йорка отменил приговор Харви Вайнштейну за изнасилование, который был вынесен в 2020 году
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Апелляционный суд Нью-Йорка отменил вынесенный в 2020 году приговор продюсеру Харви Вайнштейну за изнасилование. Об этом сообщает Associated Press.

Суд согласился с доводами защиты о том, что обвинение не может использовать "предыдущие судимости или доказательства предшествующего совершения конкретных, преступных, порочных или аморальных действий" для установления "склонности обвиняемого к преступности". В результате Вайнштейна судили на основе его предыдущих поступков, а не исключительно за преступления, в которых его обвиняли во время процесса, решил суд.

По мнению суда, недопустимым было решение позволить женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью дела.

«Мы приходим к выводу, что суд первой инстанции ошибочно принял к сведению показания о якобы имевших место ранее незарегистрированных действиях сексуального характера в отношении лиц, не являющихся заявителями о совершенных преступлениях,— говорится в решении суда.— Исправлением этих вопиющих ошибок будет новое судебное разбирательство».

В 2020 году Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии.

72-летний Вайнштейн останется в тюрьме, поскольку продолжает действовать другой приговор, вынесенный в Калифорнии: он был осужден на 16 лет лишения свободы за изнасилование актрисы в Лос-Анджелесе.

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