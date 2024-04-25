Украинцам, работавшим за границей, будут засчитывать страховой стаж при назначении пенсии: в Минсоцполитики объяснили детали

Минсоцполитики: Теперь человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором указать, что он не получает пенсию в Крыму и желает ее получать в Украине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Рада приняла в целом как закон законопроект 9453 о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Рада расширила основания для прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию.

В Министерстве социальной политики сообщили детали этого закона и объяснили важность его принятия.

Отмечается, что после нападения рф Украина разорвала дипломатические отношения с этой страной. Контакты и документооборот между государственными учреждениями – в частности Пенсионными фондами – были прекращены, а обмен документами, удостоверяющими продолжительность трудового стажа и суммы заработка, невозможен.

В результате украинцы, переехавшие в Украину с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, не могли выполнить требование действующего на сегодня требования закона – подтвердить, что они не получают пенсию от пенсионных органов рф, и, соответственно, получить назначение пенсии в Украине.

Кроме того, рф и Украина вышли из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению. В связи с этим украинцы, часть своей профессиональной жизни работавшие в рф, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, потеряли возможность включать периоды такой работы в свой страховой стаж в Украине. Это, в свою очередь, приводило к уменьшению их пенсионных прав и соответственно размеров пенсии, или вообще лишало право на назначение пенсии.

"Принятый сегодня законопроект №9453 решает эти и ряд других существенных проблем в сфере пенсионного обеспечения", - подчеркнули в министерстве.

Во-первых, законопроект упрощает механизм возобновления выплаты пенсий для крымчан. Упразднено требование получения информации от Пенсионного фонда рф. Теперь человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором отметить, что он не получает пенсию в Крыму и желает его получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело, если оно есть на руках. Никаких подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не требуется.

Во-вторых, для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении. То есть человек, по возвращении из-за границы, например, из Италии, сможет зачислить период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить в Пенсионный фонд документ, подтверждающий работу вне Украины.

"Обращаем внимание, что для определения размера пенсии будут учитываться только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине (т.н. пропорциональный принцип начисления пенсии). То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов (чем больше размер взносов – тем больше пенсия) и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за границей", - подчеркивается в сообщении.

В-третьих, в страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будет относиться работа на страну-агрессора после 2014 года.

Закон предусматривает не причислять в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.

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