Практика судов
  1. В Украине

Украинцам, работавшим за границей, будут засчитывать страховой стаж при назначении пенсии: в Минсоцполитики объяснили детали

17:36, 25 апреля 2024
Минсоцполитики: Теперь человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором указать, что он не получает пенсию в Крыму и желает ее получать в Украине.
Украинцам, работавшим за границей, будут засчитывать страховой стаж при назначении пенсии: в Минсоцполитики объяснили детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», Рада приняла в целом как закон законопроект 9453 о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Рада расширила основания для прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию.

В Министерстве социальной политики сообщили детали этого закона и объяснили важность его принятия.

Отмечается, что после нападения рф Украина разорвала дипломатические отношения с этой страной. Контакты и документооборот между государственными учреждениями – в частности Пенсионными фондами – были прекращены, а обмен документами, удостоверяющими продолжительность трудового стажа и суммы заработка, невозможен.

В результате украинцы, переехавшие в Украину с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей, не могли выполнить требование действующего на сегодня требования закона – подтвердить, что они не получают пенсию от пенсионных органов рф, и, соответственно, получить назначение пенсии в Украине.

Кроме того, рф и Украина вышли из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению. В связи с этим украинцы, часть своей профессиональной жизни работавшие в рф, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, потеряли возможность включать периоды такой работы в свой страховой стаж в Украине. Это, в свою очередь, приводило к уменьшению их пенсионных прав и соответственно размеров пенсии, или вообще лишало право на назначение пенсии.

"Принятый сегодня законопроект №9453 решает эти и ряд других существенных проблем в сфере пенсионного обеспечения", - подчеркнули в министерстве.

Во-первых, законопроект упрощает механизм возобновления выплаты пенсий для крымчан. Упразднено требование получения информации от Пенсионного фонда рф. Теперь человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором отметить, что он не получает пенсию в Крыму и желает его получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело, если оно есть на руках. Никаких подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не требуется.

Во-вторых, для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении. То есть человек, по возвращении из-за границы, например, из Италии, сможет зачислить период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить в Пенсионный фонд документ, подтверждающий работу вне Украины.

"Обращаем внимание, что для определения размера пенсии будут учитываться только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине (т.н. пропорциональный принцип начисления пенсии). То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов (чем больше размер взносов – тем больше пенсия) и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за границей", - подчеркивается в сообщении.

В-третьих, в страховой стаж при назначении пенсии в Украине не будет относиться работа на страну-агрессора после 2014 года.

Закон предусматривает не причислять в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидатам на должности судей апелляционных судов до 1 мая необходимо подать декларацию родственных связей и декларацию добропорядочности

Декларации необходимо подать за 2019-2023 годы.

Верховная Рада упростила возобновление выплаты пенсий для крымчан и решила вопрос учета страхового стажа, полученного за границей

Для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению.

Украинские пенсионеры за границей должны будут раз в год проходить физическую идентификацию – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада расширила основания для прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию.

НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели – Андрей Пышный

Эти шаги будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Получение паспортов мужчинами призывного возраста за границей – какие выводы можно сделать из заявлений МИД и постановления Кабмина

Как следует из заявлений МИД и постановления Кабмина, ограничения на консульские услуги для мужчин 18-60 лет будут действовать, однако у некоторых есть шанс получить паспорт путем пересылки за границу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва