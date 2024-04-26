Физическая идентификация, включение в страховой стаж периодов работы в странах СНГ, новые основания прекращения пенсий – принят закон

Верховная Рада приняла закон об урегулировании вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения – какие изменения он предусматривает.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада расширила основания прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию. Соответствующие изменения предусмотрены принятым 25 апреля в целом как законопроектом 9453 по урегулированию вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения.

Так, вносяться зміни до статті 49 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яка регулює припинення та поновлення виплати пенсії. Наразі частина 1 ст. 49 встановлює, що виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється у разі смерті пенсіонера; у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд та «в інших випадках, передбачених законом».

Згідно зі змінами пропонується доповнити перелік підстав для припинення виплати пенсії наступними пунктами:

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим в установленому законом порядку

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

При цьому виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України, за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного року. Порядок виплати пенсій на час тимчасового проживання за кордоном встановить Кабмін.

Також закон вводить термін «фізична ідентифікація» – це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи із документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи, що проводиться в органах Пенсійного фонду, якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію в установі банку, в якій отримує пенсію.

До фізичної ідентифікації прирівнюється:

авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID), створеного за допомогою мобільного додатка Дія;

ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу;

посвідчення за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Крім того, за словами Мінсоцполітики, ухвалений законопроект №9453 вирішує низку інших суттєвих проблем у сфері пенсійного забезпечення.

По-перше, спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду рф.

Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно.

По-друге, для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

При цьому у Мінсоцполітики звернули увагу, що для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески / ЄСВ, сплачені в Україні (т.зв. “пропорційний” принцип нарахування пенсії). Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більше розмір внесків, – тим більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

По-третє, до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади.

Зокрема, новим законом установлюється, що пенсії, призначені в Україні з урахуванням положень Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей і державне страхування військовослужбовців держав — учасниць СНД від 15 травня 1992 року та Угоди про порядок пенсійного забезпечення та державного страхування співробітників органів внутрішніх справ держав — учасниць СНД від 24 грудня 1993 року до дати припинення їх дії для України, продовжують виплачуватися з урахуванням положень цих Угод.

Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» доповнюється двома новими статтями 24-1 «Періоди трудової діяльності за межами України, які зараховуються до страхового стажу» та 26-1 «Умови включення періодів роботи особи в інших державах до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії за віком».

Так, періоди трудової діяльності за межами України зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, особам, які проживають в Україні, якщо це передбачено цим Законом або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України у республіках колишнього Союзу РСР зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, особам, які проживають в Україні, за умови нездійснення іншою державою пенсійних виплат таким особам за зазначені періоди. Порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат визначається Кабміном.

У разі відсутності обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та органами пенсійного забезпечення іншої держави і неможливості документального підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат за зазначені періоди особа повідомляє про це органи Пенсійного фонду в заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії.

Не зараховуються до страхового стажу періоди трудової діяльності за межами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та на тимчасово окупованих територіях України після 19 лютого 2014 року особі, яка після 19 лютого 2014 року проходила військову службу (службу) у збройних силах, органах внутрішніх справ, органах державної безпеки, поліції, інших військових формуваннях, перебувала на посадах державної служби, на посадах в органах місцевого самоврядування у відповідних органах (формуваннях) РФ, добровільно займала посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, утворених на тимчасово окупованій території, зокрема в окупаційній адміністрації держави-агресора, в незаконних судових або правоохоронних органах, а також добровільно брала участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, утворених на тимчасово окупованій території, та/або у збройних формуваннях держави-агресора.

В статті 26-1 стосовно умов включення періодів роботи особи в інших державах до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії за віком передбачається, що у разі відсутності необхідного страхового стажу, передбаченого частинами 1-3 статті 26 цього Закону, для визначення права на призначення пенсії за віком включаються періоди роботи особи в іншій державі (за наявності) у календарному обчисленні, за умови зарахування таких періодів роботи до страхового стажу (стажу роботи) згідно із законодавством відповідної держави. Порядок підтвердження та зарахування таких періодів роботи до страхового стажу (стажу роботи) встановлюється Кабміном.

Також вносяться зміни до статті 29 Закону, яка регулює підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення. Так, у ч. 2 ст. 29 встановлюється, що підвищення розміру пенсії відповідно до частини першої цієї статті не встановлюється за неповний місяць страхового стажу, а також у разі призначення за нормами цього Закону пенсії особам, яким раніше призначалася пенсія іншого виду, за іншими законами України або в іншій державі (наразі ця норма передбачає, що підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється).

У Прикінцевих положеннях встановлюється, що періоди трудової діяльності з 1 січня 1992 року до дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення» за межами України в державах, які входили до складу колишнього Союзу РСР, зараховуються до страхового стажу, у тому числі на пільгових умовах, особам, які проживають в Україні, якщо це передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Пенсії, призначені в Україні з урахуванням положень Угоди про гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року до дати припинення її дії для України, продовжують виплачуватися з урахуванням положень цієї Угоди.

Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії згідно з цим Законом проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. У разі відсутності обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та РФ неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ підтверджується повідомленням про це органу Пенсійного фонду в заяві особи про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії.

Фінальний текст законопроекту стане відомий після підписання спікером Верховної Ради.

«Після широкомасштабного вторгнення рф Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти та документообіг між державними установами – у т.ч. Пенсійними фондами – були припинені, а обмін документами, які засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку – неможливий.

Як наслідок, українці, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, не могли виконати вимогу діючого до сьогодні вимогу закону – підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів рф, і відповідно, отримати призначення пенсії в Україні.

Крім того, рф і Україна вийшли з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. У зв’язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Це, в свою чергу, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, і, відповідно, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло право на призначення пенсії)» - пояснили у Мінсоцполітики.

Автор: Наталья Мамченко

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