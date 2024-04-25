Четверо победителей конкурса рекомендованы для назначения на должность судьи — ВККС

Комиссия провела собеседования с 5 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Фото: vkksu.gov.ua

В четверг, 25 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования с пятью победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Байдуж Юлию Сергеевну на должность судьи Хозяйственного суда Полтавской области;

Лищыну Тараса Петровича на должность судьи Мурованокуриловецкого районного суда Винницкой области;

Тихонову Елену Анатольевну на должность судьи Малиновского районного суда города Одессы;

Сороколита Евгения Николаевича на должность судьи Бахмачского районного суда Черниговской области.

Отложено проведение собеседования с Душиным Алексеем Владиславовичем.

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