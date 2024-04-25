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Четверо переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС

17:35, 25 квітня 2024
Комісія провела співбесіди із 5 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
Четверо переможців конкурсу рекомендовані для призначення на посаду судді — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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У четвер, 25 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди із п’ятьма переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Байдуж Юлію Сергіївну на посаду судді Господарського суду Полтавської області;

Ліщину Тараса Петровича на посаду судді Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області;

Тихонову Олену Анатоліївну на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

Сороколіта Євгена Миколайовича на посаду судді Бахмацького районного суду Чернігівської області.

Відкладено проведення співбесіди з Душиним Олексієм Владиславовичем.

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