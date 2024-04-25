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Верховна Рада спростила відновлення виплати пенсій для кримчан і вирішила питання врахування страхового стажу, одержаного за кордоном

17:17, 25 квітня 2024
Для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.
Верховна Рада спростила відновлення виплати пенсій для кримчан і вирішила питання врахування страхового стажу, одержаного за кордоном
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада розширила підстави для припинення виплати пенсії і передбачила обов’язок пенсіонерів за кордоном проходити фізичну ідентифікацію раз на рік. Відповідні зміни передбачені ухваленим в цілому як законопроектом 9453 щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення. Даний проект прийнято 25 квітня, а Кабмін вносив його ще влітку 2023 року.

Також ухвалений закон передбачає, що для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення. 

«Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному фонду документ, що підтверджує роботу за межами України» - вказали у Міністерстві соціальної політики.

При цьому у Мінсоцполітики звернули увагу, що для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески / ЄСВ, сплачені в Україні (т.зв. “пропорційний” принцип нарахування пенсії).

Тобто, розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більше розмір внесків, – тим більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

Крім того, як пояснили у Мінсоцполітики, цим законом спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. У відомстві вказали, що скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду рф.

«Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно», - зазначили у Мінсоцполітики.

Автор: Наталя Мамченко

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Публікації
Верховна Рада спростила відновлення виплати пенсій для кримчан і вирішила питання врахування страхового стажу, одержаного за кордоном

Для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Українські пенсіонери за кордоном повинні будуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію – Верховна Рада прийняла закон

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