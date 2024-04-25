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Українці у Німеччині можуть залишатися з недійсним паспортом

17:00, 25 квітня 2024
Громадянам України, які отримують у Німеччині тимчасову посвідку на проживання, не обов’язково мати для цього чинний паспорт, — DW.
Українці у Німеччині можуть залишатися з недійсним паспортом
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Українці, які отримують або продовжують у Німеччині тимчасову посвідку на проживання, не обов’язково повинні мати для цього чинний паспорт. Це не є обов'язковою умовою для отримання або подовження тимчасового посвідчення на проживання. Про це заявив представник берлінського Сенату у відповіді на запит DW.

Зазначається, що усі питання щодо перебування іноземців у Німеччині належать до компетенції саме земельної влади.

Право на перебування в країні та всі пов'язані з цим можливості, підкреслює представник Сенату, залишаються чинними незалежно від рішення МЗС України.

Крім того, в уряді Берліна розповіли, що якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта, то місцеве управління у справах іноземців може видати йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт.

Але це робитиметься лише у виняткових випадках – якщо громадянин доведе наявність для поїздки вагомих причин.

Нагадаємо, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку.  

Міністерство закордонних справ пояснило підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Як зазначили у МЗС, тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності законом про посилення мобілізації 18 травня.

Як відомо, у Польщі заявили про готовність допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку та підтримці війни проти росії.  

У свою чергу у Литві також допустили допомогу Україні у поверненні чоловіків призовного віку.

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