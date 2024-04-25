У Литві допустили допомогу Україні у поверненні чоловіків призовного віку

Голова Міноборони Литви заявив, що країна може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку.

Як відомо, у Польщі заявили про готовність допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку та підтримці війни проти росії.

У свою чергу у Литві також допустили допомогу Україні у поверненні чоловіків призовного віку.

За словами міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, спершу країна дочекається, як цю процедуру проводитимуть у Польщі, передає Delfi.

«Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну – цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви», – зазначив міністр.

Також він додав, що наразі важко оцінити точну кількість чоловіків-українців призовного віку, які перебувають у Литві.

Нагадаємо, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку.

Міністерство закордонних справ пояснило підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Як зазначили у МЗС, тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності законом про посилення мобілізації 18 травня. «Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана» - пояснили у МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Додамо, представники Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі заявили, що не їм коментувати рішення українського уряду.

Раніше ми писали, що Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними винятками.

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