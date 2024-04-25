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В Литве допустили помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста

14:52, 25 апреля 2024
Глава Минобороны Литвы заявил, что страна может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.
В Литве допустили помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста
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Как известно, в Польше заявили о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста и поддержке войны против россии.

В свою очередь в Литве также допустили помощь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, сначала страна дождется, как эта процедура будет проводиться в Польше, передает Delfi.

«Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы», – отметил министр.

Также он добавил, что сейчас трудно оценить точное количество находящихся в Литве мужчин-украинцев призывного возраста.

Напомним, ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Добавим, представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Ранее сообщалось, что Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет за определенными исключениями.

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