Нацбанк снизил учетную ставку до 13,5%

С 26 апреля в Украине меняется учетная ставка.

В четверг, 25 апреля, Национальный банк Украины сообщил, что принял решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

В Нацбанке отметили, что, учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, регулятор продолжает цикл смягчения процентной политики.

«Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности», - отмечает НБУ.

Вместе с понижением учетной ставки также на 1 в. п. уменьшаются размеры ставок по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Кроме того, НБУ существенно снижает ставки по кредитам рефинансирования – на 2 и. п. до 17,5%.

«В условиях цикла смягчения процентной политики уменьшается целесообразность сохранять существенную разницу между ставкой по кредитам рефинансирования и учетной ставкой», - добавили в НБУ.

На что влияет учетная ставка?

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от нацбанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Посредственно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Также ставка влияет на уровень инфляции.

От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.