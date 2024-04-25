Ракетный удар по Днепру: суд решил взыскать с рф средства в пользу ООО за нанесенный ущерб

Судом решено взыскать с россии сумму нанесенного ущерба в размере 672 176 грн без учета НДС и сумму убытков в размере 89 000 грн за проведение экспертной оценки по определению объема ущерба, нанесенного обстрелом.

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск общества с ограниченной ответственностью к рф в деле № 904/153/24 о возмещении ущерба. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что 28.04.2023 года примерно в 04:36 преступной властью рф, в результате ведения агрессивной войны и агрессивных военных действий, осуществлен обстрел гражданской инфраструктуры Днепра ракетами неустановленного типа, в результате указанных противоправных действий погибло 2 человека, ранения получили 2 человека и повреждены объекты гражданской инфраструктуры, которым нанесены значительные повреждения взрывной волной от детонации ракеты.

Истец отметил, что в результате повреждения агрессором инфраструктуры Аптечного состава №1 деятельность общества с ограниченной ответственностью «БаДМ» фактически была парализована, восстановление которой требует осуществления финансовых расходов в значительных объемах, что собственными силами предприятие обеспечить не в состоянии.

Дефицит финансовых ресурсов предприятия обусловлен активной благотворительной деятельностью, выполнением должным образом своих финансовых обязательств в пользу государства, национальных и иностранных поставщиков и сохранением в полном объеме рабочих мест на предприятии.

Решением Хозяйственного суда Днепропетровской области был полностью удовлетворен иск общества с ограниченной ответственностью «БаДМ» и взыскана с государства российская федерация сумму нанесенного ущерба в размере 672 176,00 грн без учета НДС и сумму убытков в размере 89 000 грн за проведение экспертной оценки по определению объема ущерба, нанесенного в результате ракетных обстрелов.

Решение в апелляционном или кассационном порядке не обжаловалось и вступило в законную силу.

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