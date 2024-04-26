В 2023 году таможенники обнаружили сотни нарушений, связанных с ввозом гуманитарной помощи

В большинстве случаев лица пытались ввезти коммерческие партии товаров под видом гуманитарной помощи.

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Государственная таможенная служба Украины сообщила, что в прошлом году таможенники составили 464 протокола о нарушении таможенных правил, связанных с перемещением гуманитарной помощи. Этот показатель в 4,6 раза больше по сравнению с 2022 годом, в котором составлено 100 протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что преимущественно незаконная схема заключается во ввозе коммерческих партий товаров под видом гуманитарной помощи или одновременно с гуманитарным грузом, используя его в качестве прикрытия.

Также почти в 17 раз возросло количество сообщений о противоправных действиях, содержащих признаки преступления, предусмотренного ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли) и ст. 358 (подделка документов). В 2023 году таможенники направили 489 сообщений в правоохранительные органы, тогда как в 2022 году – 29 сообщений.

Всего с начала широкомасштабного вторжения в Украину ввезено 1 829 288 тонн гуманитарных товаров, в том числе более 173 тысяч транспортных средств. Также среди этих товаров – лекарственные средства, медицинское оборудование, продукты питания, военное снаряжение, одежда, обувь, генераторы и многое другое.

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