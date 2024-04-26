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У 2023 році митники виявили сотні порушень, пов’язаних із ввезенням гуманітарної допомоги

07:36, 26 квітня 2024
У більшості випадків особи намагалися ввезти комерційних партій товарів під виглядом гуманітарної допомоги.
У 2023 році митники виявили сотні порушень, пов’язаних із ввезенням гуманітарної допомоги
Фото: fakty.com.ua
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Державна митна служба України повідомила, що у минулому році митники склали 464 протоколи про порушення митних правил, повʼязаних з переміщенням гуманітарної допомоги. Цей показник у 4,6 рази більший у порівнянні з 2022 роком, в якому складено 100 протоколів. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що переважно незаконна схема полягає у ввезенні комерційних партій товарів під виглядом гуманітарної допомоги або одночасно з гуманітарним вантажем, використовуючи його як прикриття.

Також майже у 17 разів зросла кількість повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочину, передбаченого ст. 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку) та  ст. 358 (підроблення документів). У 2023 році митники направили 489 повідомлень до правоохоронних органів, тоді як у 2022 році - 29 повідомлень.

Загалом з початку широкомасштабного вторгнення в Україну завезено 1 829 288 тонн гуманітарних товарів,  у тому числі понад 173 тисячі транспортних засобів. Також серед цих товарів - лікарські засоби, медичне обладнання, продукти харчування, військове спорядження, одяг, взуття, генератори та багато іншого.

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