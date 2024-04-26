Что происходит с декларацией после ее подачи в Реестр: разъяснение

После представления декларации декларанту предоставляется 30 дней для подачи один раз исправленного документа.

Министерство юстиции Украины напомнило, что происходит с декларацией после ее подачи в Реестр деклараций.

После подачи декларации в Реестр деклараций декларанту предоставляется 30 дней для подачи один раз исправленной декларации, если была допущена ошибка или упомянута дополнительная информация об активе декларанта или членов его семьи. В течение указанного времени НАПК ничего не делает с декларацией (кроме проведения специальной проверки в определенных законом случаях).

Со дня подачи декларации или сразу после подачи исправленной декларации каждая из них проходит логический и арифметический контроль (ЛАК). С его помощью идентифицируются несоответствия (риски), их оценка и определяется показатель рейтинга риска декларации. Это своеобразный фильтр из трех этапов, который помогает проанализировать все декларации и определить те из них, которые имеют самый высокий показатель рейтинга риска.

По показателю рейтинга риска происходит ранжирование всех деклараций от высшего к низшему. Это оказывает влияние на очередность отбора деклараций и их полную проверку.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции получило более 2 млн деклараций, которые подали публичные служащие и отчитались о своем состоянии за последние три года (2021-2023). В центре внимания агентства — декларации, содержащие, в частности, признаки незаконного обогащения, необоснованных активов, недекларирование активов.

Что такое автоматизированная проверка и какие из них могут быть проверены автоматизировано?

Если декларация получила низкий показатель рейтинга риска, она может пройти автоматизированную проверку программными средствами Реестра деклараций. Речь идет о примерно 30% всех поданных в Реестр. В то же время следует отметить, что не могут быть проверены автоматизированные декларации, представленные судьями, судьями Конституционного Суда Украины, кроме судей в отставке, поскольку Законом Украины «О предотвращении коррупции» определены особенности проверки деклараций, представленных указанными категориями декларантов.

По результатам успешного прохождения автоматизированной проверки декларант получит уведомление и справку в персональном кабинете Реестра деклараций.

Если вы не получили справки по результатам автоматизированной проверки, ваша декларация не прошла такую проверку. Это не означает, что в декларации указаны недостоверные сведения или обнаружены признаки незаконного обогащения или необоснованности активов. Возможно, декларация содержит данные, которые невозможно проверить автоматизированно программными средствами Реестра. Составление справки о непрохождении автоматизированной проверки не предусмотрено.

Какие декларации подлежат полной проверке?

Порядком отбора деклараций для проведения полной проверки и очередности такой проверки определено, что для полной проверки уполномоченными лицами НАПК отбираются декларации, которые:

- имеют самый высокий показатель рейтинга риска и представленные лицами, должности которых указаны в примечании к ст. 51-3 Закона «О предотвращении коррупции», а также представлены лицами, должности которых связаны с высоким уровнем коррупционных рисков;

- имеют самый высокий показатель рейтинга риска и представлены другими категориями декларантов;

- по сообщениям о возможном декларировании недостоверных сведений (более 500 прожиточных минимумов), даже в тех случаях, когда такая декларация прошла автоматизированную проверку и независимо от показателя рейтинга риска декларации;

- по сообщению о возможном декларировании недостоверных сведений в размере от 100 до 500 прожиточных минимумов (такие декларации будут проверены даже в тех случаях, когда они уже прошли автоматизированную проверку и независимо от показателя рейтинга риска декларации).

Отобранные для полной проверки декларации распределяются между уполномоченными лицами НАПК путем автоматизированного распределения.

Полная проверка осуществляется по утвержденному Порядку проведения полной проверки декларации. Ее составляющими являются:

- выяснение достоверности задекларированных сведений;

- выяснение точности оценки задекларированных активов;

- проверка на наличие конфликта интересов;

- проверка на наличие признаков незаконного обогащения или необоснованности активов.

Уведомление о начатой полной проверке декларант получит в личном кабинете в Реестре деклараций. По результатам проведенной полной проверки декларант получает экземпляр справки и обязан подать декларацию с достоверными сведениями в течение 10 дней. При установлении недостоверных сведений и других нарушений со стороны НАПК принимаются меры реагирования в соответствии с компетенцией органов, а также сообщается руководитель органа, в котором работает декларант.

Отмечается, что начало полной проверки еще не означает, что декларант совершил коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение.

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