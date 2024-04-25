Ракетний удар по Дніпру: суд вирішив стягнути з рф кошти на користь ТОВ за завдані збитки

Судом вирішено стягнути з росії суму завданих збитків у розмірі 672 176 грн без урахування ПДВ та суму збитків у розмірі 89 000 грн за проведення експертної оцінки щодо визначення об'єму збитків, завданих обстрілом.

Господарський суд Дніпропетровської області задовільнив позов товариства з обмеженою відповідальністю до рф у справі № 904/153/24 про відшкодування збитків. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що 28.04.2023 року приблизно о 04:36 годин злочинною владою рф, внаслідок ведення агресивної війни та агресивних воєнних дій, здійснено обстріл цивільної інфраструктури Дніпра ракетами невстановленого типу, в результаті вказаних противоправних дій загинуло 2 особи, отримали поранення 2 особи та пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, яким завдано значні пошкодження вибуховою хвилею від детонації ракети.

Позивач зазначив, що в результаті пошкодження агресором інфраструктури Аптечного складу №1, діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» фактично була паралізована, відновлення якої вимагає здійснення фінансових видатків у значних обсягах, що власними силами підприємство забезпечити не в змозі. Дефіцит фінансових ресурсів підприємства обумовлений активною благодійною діяльністю, виконанням належним чином своїх фінансових зобов'язань на користь держави, національних та іноземних постачальників, та збереженням у повному обсязі робочих місць на підприємстві.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області було повністю задоволено позов товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» та стягнено з держави російська федерація суму завданих збитків у розмірі 672 176,00 грн без урахування ПДВ та суму збитків у розмірі 89 000,00 грн за проведення експертної оцінки щодо визначення об'єму збитків, завданих внаслідок ракетного обстрілу.

Рішення в апеляційному або касаційному порядку не оскаржувалося та набуло законної сили.

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