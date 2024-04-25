Нацбанк знизив облікову ставку до 13,5%

Із 26 квітня в Україні змінюється облікова ставка.

У четвер, 25 квітня, Національний банк України повідомив, що прийняв рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року. Про це поінформували на офіційному сайті НБУ.

У Нацбанку зазначили, що ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, регулятор продовжує цикл пом’якшення процентної політики.

«Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності», - зазначає НБУ.

Разом зі зниженням облікової ставки також на 1 в. п. зменшуються розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5% відповідно.

Крім того, НБУ суттєвіше знижує ставки за кредитами рефінансування – на 2 в. п. до 17,5%.

«В умовах циклу пом’якшення процентної політики зменшується доцільність зберігати суттєву різницю між ставкою за кредитами рефінансування та обліковою ставкою», - додали у НБУ.

На що впливає облікова ставка?

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від нацбанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Також ставка впливає на рівень інфляції.

Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти в НБУ, залучені у населення.

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