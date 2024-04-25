Польща готова допомогти повернути в Україну чоловіків призовного віку, – міністр

Міністр оборони Польщі заявив про можливість «будь-якої підтримки»: в поверненні чоловіків та в підтримці України у війні.

Джерело фото: censor.net

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив про готовність своєї країни допомогти Україні у поверненні громадян чоловічої статі призовного віку та підтримці війни проти росії. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, Польща раніше вже висловлювала пропозицію допомогти Україні, зокрема, у поверненні тих, хто підлягає військовій службі, у свою країну для виконання громадянських обов'язків.

«Думаю, багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль нам доводиться докладати, щоб допомогти Україні», - наголосив міністр, зауваживши, що питання допомоги Україні залишається відкритим.

Нагадаємо, Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років. Тепер вони зможуть продовжити термін дії паспортів або отримати нові лише всередині країни.

Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за величиною показником після Німеччини. «Можлива будь-яка підтримка», - підкреслив Косиняк-Камиш, надаючи невизначеність у відповіді щодо форми підтримки, яку Польща може запропонувати у разі звернення Києва за допомогою в поверненні додому тих, хто має ризик втратити право на перебування в Польщі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.