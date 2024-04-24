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Джо Байден підписав закон про потенційну заборону TikTok у США: що відомо

21:40, 24 квітня 2024
Соцмережу TikTok заборонять у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку.
Джо Байден підписав закон про потенційну заборону TikTok у США: що відомо
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Президент США Джо Байден підписав закон про потенційну заборону соцмережі TikTok у Штатах, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що закон не призведе до негайного блокування TikTok, оскільки ByteDance матиме 270 днів, щоб продати TikTok західній компанії. Якщо ж вона не захоче чи не зможе цього зробити, тоді сервіс заборонять на всій території США.

Кінцевий термін для продажу 19 січня 2025 року, однак Джо Байден може продовжити його ще на 90 днів, якщо він визначить, що компанія досягла прогресу на шляху до продажу.

У свою чергу гендиректор TikTok Шоу Чу заявив, що оскаржуватиме рішення. За його словами, заборона TikTok позначиться на 170 мільйонах американців.

Законодавці стверджують, що соцмережа є загрозою національній безпеці, оскільки китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів.

Раніше ми писали, що Палата представників США проголосувала за заборону TikTok у США.

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