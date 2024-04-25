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Українські пенсіонери за кордоном повинні будуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію – Верховна Рада прийняла закон

16:10, 25 квітня 2024
Верховна Рада розширила підстави для припинення виплати пенсії і передбачила обов’язок пенсіонерів за кордоном проходити фізичну ідентифікацію.
Українські пенсіонери за кордоном повинні будуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію – Верховна Рада прийняла закон
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Перелік підстав для припинення виплати пенсій буде розширено. Так, Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 9453 щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Даний проект прийнято 25 квітня, а Кабмін вносив його ще влітку 2023 року.

У редакції, яку профільний Комітет Верховної Ради підготував до другого читання, йдеться про зміни до статті 49 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яка регулює припинення та поновлення виплати пенсії.

Чинна (до змін) частина 1 ст. 49 встановлює наразі, що виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється:

  • у разі смерті пенсіонера;
  • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
  • в інших випадках, передбачених законом.

Згідно зі змінами пропонується доповнити перелік підстав для припинення виплати пенсії наступними пунктами:

  • за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном
  • у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим в установленому законом порядку
  • у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин»
  • у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Також до закону вводиться стаття 47-1, за якою виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України, за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

Порядок виплати пенсій на час тимчасового проживання за кордоном встановлюється Кабінетом Міністрів.

Відповідно у Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановлюється, що фізична ідентифікація – це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи із документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи, що проводиться в органах Пенсійного фонду, якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію в установі банку, в якій отримує пенсію.

До фізичної ідентифікації прирівнюється:

  • авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
  • ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку з дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг, під час сеансу якого пред’являються документи, що посвідчують особу, відповідно до порядку, встановленого правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері соціального захисту населення та у сфері електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
  • посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Фінальний текст законопроекту стане відомий після підписання спікером Верховної Ради.

Автор: Наталя Мамченко

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