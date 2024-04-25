З 1 липня в Україні планують збільшити розмір соцдопомоги чорнобильцям

22:18, 25 квітня 2024
В Раді зареєстровано законопроєкт щодо пільг та компенсації чорнобильцям.
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, спрямований на підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Згідно з інформацією, законопроєкт №11194 "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачає ряд важливих покращень.
Серед головних положень законопроєкту є:
- Відновлення норм, що стосуються надання пільгових санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок.
- Ліквідація пільг, що залежать від доходу.
- Повернення грошової допомоги особам, які обмежили споживання місцевих продуктів харчування та ведення особистого підсобного господарства.
- Збільшення доплати громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення.
- Підвищення компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, інвалідам, які стали такими внаслідок Чорнобильської катастрофи.
- Зміни у розмірах додаткової пенсії за шкоду здоров'ю.
- Підвищення розміру щомісячної компенсації у разі втрати годувальника.
- Збільшення мінімальної пенсії для осіб з інвалідністю та інші соціальні пільги.
Якщо законопроєкт буде прийнятий, він набуде чинності з 1 липня 2024 року.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.