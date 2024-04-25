З 1 липня в Україні планують збільшити розмір соцдопомоги чорнобильцям

В Раді зареєстровано законопроєкт щодо пільг та компенсації чорнобильцям.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, спрямований на підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Згідно з інформацією, законопроєкт №11194 "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачає ряд важливих покращень.

Серед головних положень законопроєкту є:

Відновлення норм, що стосуються надання пільгових санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок.

Ліквідація пільг, що залежать від доходу.

Повернення грошової допомоги особам, які обмежили споживання місцевих продуктів харчування та ведення особистого підсобного господарства.

Збільшення доплати громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення.

Підвищення компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, інвалідам, які стали такими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зміни у розмірах додаткової пенсії за шкоду здоров'ю.

Підвищення розміру щомісячної компенсації у разі втрати годувальника.

Збільшення мінімальної пенсії для осіб з інвалідністю та інші соціальні пільги.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, він набуде чинності з 1 липня 2024 року.

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