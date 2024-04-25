Практика судів
  1. В Україні

З 1 липня в Україні планують збільшити розмір соцдопомоги чорнобильцям

22:18, 25 квітня 2024
В Раді зареєстровано законопроєкт щодо пільг та компенсації чорнобильцям.
З 1 липня в Україні планують збільшити розмір соцдопомоги чорнобильцям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, спрямований на підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Згідно з інформацією, законопроєкт №11194 "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачає ряд важливих покращень.

Серед головних положень законопроєкту є:

  • Відновлення норм, що стосуються надання пільгових санаторно-курортних путівок або путівок на відпочинок.
  • Ліквідація пільг, що залежать від доходу.
  • Повернення грошової допомоги особам, які обмежили споживання місцевих продуктів харчування та ведення особистого підсобного господарства.
  • Збільшення доплати громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення.
  • Підвищення компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, інвалідам, які стали такими внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  • Зміни у розмірах додаткової пенсії за шкоду здоров'ю.
  • Підвищення розміру щомісячної компенсації у разі втрати годувальника.
  • Збільшення мінімальної пенсії для осіб з інвалідністю та інші соціальні пільги.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, він набуде чинності з 1 липня 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір на Право ТВ

Збільшення штрафів та кримінальна відповідальність за порушення правил військового обліку та мобілізації – прямий ефір на Право ТВ.

Кандидатам на посади суддів апеляційних судів до 1 травня необхідно подати декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності

Декларації необхідно подати за 2019-2023 роки.

Верховна Рада спростила відновлення виплати пенсій для кримчан і вирішила питання врахування страхового стажу, одержаного за кордоном

Для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Українські пенсіонери за кордоном повинні будуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію – Верховна Рада прийняла закон

Верховна Рада розширила підстави для припинення виплати пенсії і передбачила обов’язок пенсіонерів за кордоном проходити фізичну ідентифікацію.

НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні – Андрій Пишний

Ці кроки будуть узгоджуватися із Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва