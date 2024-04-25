С 1 июля в Украине планируют увеличить размер соцпомощи чернобыльцам

В Раде зарегистрирован законопроект о льготах и компенсации чернобыльцам.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, направленный на повышение уровня социальной защиты граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Согласно информации, законопроект №11194 "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" предусматривает ряд важных улучшений.

Среди главных положений законопроекта являются:

- Восстановление норм, касающихся предоставления льготных санаторно-курортных путевок или путевок на отдых.

- Ликвидация льгот, зависящих от дохода.

- Возвращение денежной помощи лицам, которые ограничили потребление местных продуктов питания и ведения личного подсобного хозяйства.

- Увеличение доплаты гражданам, работающим на территориях радиоактивного загрязнения.

- Повышение компенсации за вред, причиненный здоровью, инвалидам, которые стали таковыми вследствие Чернобыльской катастрофы.

- Изменения в размерах дополнительной пенсии за вред здоровью.

- Повышение размера ежемесячной компенсации в случае потери кормильца.

- Увеличение минимальной пенсии для лиц с инвалидностью и другие социальные льготы.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 июля 2024 года.

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