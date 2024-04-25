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Украинские пенсионеры за границей должны будут раз в год проходить физическую идентификацию – Верховная Рада приняла закон

16:10, 25 апреля 2024
Верховная Рада расширила основания для прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию.
Украинские пенсионеры за границей должны будут раз в год проходить физическую идентификацию – Верховная Рада приняла закон
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Список оснований для прекращения выплаты пенсий будет расширен. Так, Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 9453 о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Данный проект принят 25 апреля, а Кабмин вносил его еще летом 2023 года.

В редакции, которую профильный Комитет Верховной Рады подготовил ко второму чтению, говорится об изменениях в статью 49 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», регулирующей прекращение и возобновление выплаты пенсии.

Действующая (до перемен) часть 1 ст. 49 устанавливает, что выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается:

  • в случае смерти пенсионера;
  • в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;
  • в других случаях, предусмотренных законом.

Согласно изменениям предлагается дополнить перечень оснований для прекращения выплаты пенсии следующими пунктами:

  • по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей
  • в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке
  • в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»
  • при непрохождении физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Также в закон вводится статья 47-1, согласно которой выплата пенсии лицам, временно проживающим за пределами Украины, осуществляется на текущие счета, открытые в учреждениях банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

Порядок выплаты пенсий на время проживания за границей устанавливается Кабинетом Министров.

Соответственно в Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» устанавливается, что физическая идентификация – это процедура установления идентификационных данных лица из документов, созданных на материальных носителях, и/или электронных данных, в результате выполнения которой обеспечивается однозначное установление проводимого физического лица в органах Пенсионного фонда, если лицо не прошло физическую идентификацию в учреждении банка, где получает пенсию.

К физической идентификации приравнивается:

  • авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дия. Подпись (Дия ID), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг;
  • идентификация лица с помощью видеоконференцсвязи с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг, во время сеанса которого предъявляются документы, удостоверяющие личность, в соответствии с порядком, установленным правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральными органами исполнительной власти, обеспечивающими формирование государственной политики в области социальной защиты населения и в сфере электронных доверительных услуг и электронной идентификации;
  • удостоверение в установленном порядке за обращением получателя, временно проживающего за границей, соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо живое.

Финальный текст законопроекта станет известен после подписания спикером Верховной Рады.

Автор: Наталья Мамченко

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