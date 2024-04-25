Украинские пенсионеры за границей должны будут раз в год проходить физическую идентификацию – Верховная Рада приняла закон

Список оснований для прекращения выплаты пенсий будет расширен. Так, Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 9453 о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины. Данный проект принят 25 апреля, а Кабмин вносил его еще летом 2023 года.
В редакции, которую профильный Комитет Верховной Рады подготовил ко второму чтению, говорится об изменениях в статью 49 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», регулирующей прекращение и возобновление выплаты пенсии.
Действующая (до перемен) часть 1 ст. 49 устанавливает, что выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается:
Согласно изменениям предлагается дополнить перечень оснований для прекращения выплаты пенсии следующими пунктами:
Также в закон вводится статья 47-1, согласно которой выплата пенсии лицам, временно проживающим за пределами Украины, осуществляется на текущие счета, открытые в учреждениях банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.
Порядок выплаты пенсий на время проживания за границей устанавливается Кабинетом Министров.
Соответственно в Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» устанавливается, что физическая идентификация – это процедура установления идентификационных данных лица из документов, созданных на материальных носителях, и/или электронных данных, в результате выполнения которой обеспечивается однозначное установление проводимого физического лица в органах Пенсионного фонда, если лицо не прошло физическую идентификацию в учреждении банка, где получает пенсию.
К физической идентификации приравнивается:
Финальный текст законопроекта станет известен после подписания спикером Верховной Рады.
Автор: Наталья Мамченко
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