Верховная Рада упростила возобновление выплаты пенсий для крымчан и решила вопрос учета страхового стажа, полученного за границей

Для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада расширила основания прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию раз в год. Соответствующие изменения предусмотрены принятым в целом как законопроектом 9453 по урегулированию вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения. Данный проект принят 25 апреля, а Кабмин вносил его еще летом 2023 года.

Также принятый закон предусматривает, что для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение о пенсионном обеспечении.

«То есть человек, по возвращении из-за границы, например, из Италии, будет иметь возможность засчитать период работы в этой стране для определения права на назначение пенсии в Украине в 60, 63 или 65 лет. Для этого необходимо будет предоставить Пенсионному фонду документ, подтверждающий работу вне Украины» - указали в Министерстве социальной политики.

При этом в Минсоцполитики обратили внимание, что для определения размера пенсии будут учитываться только взносы/ЕСВ, уплаченные в Украине (т. н. «пропорциональный» принцип начисления пенсии).

То есть размер назначенной пенсии будет зависеть от количества уплаченных в Украине страховых взносов (чем больше размер взносов – тем больше пенсия) и стажа работы, который человек наработал до 1 января 2024 года, а время выхода на пенсию будет учитывать работу как в Украине, так и за границей.

Кроме того, как пояснили в Минсоцполитики, этим законом упрощается механизм возобновления выплат пенсий для крымчан. В ведомстве указали, что отменено требование получения информации от Пенсионного фонда рф.

«Отныне человеку, который переехал из Крыма, достаточно подать заявление, в котором отметить, что он не получает пенсию в Крыму и желает ее получать в Украине. Для расчета пенсии можно предоставить трудовую книжку или пенсионное дело (если она есть на руках). Никаких подтверждений от Пенсионного фонда страны-агрессора не нужно», – отметили в Минсоцполитики.

Автор: Наталья Мамченко

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