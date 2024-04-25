Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Подписание договоров, контроль и отдых: Рада урегулировала домашний труд на законодательном уровне

17:51, 25 апреля 2024
С работниками, которые работают с дома, нужно будет подписывать трудовые договоры.
Подписание договоров, контроль и отдых: Рада урегулировала домашний труд на законодательном уровне
Фото: khmelnytsky.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 5695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по регулированию труда домашних работников». Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Решением народных депутатов Украины Кодекс законов о труде Украины дополнен новой главой XI-А «Труд домашних работников», которая определяет:

1) понятие домашнего труда (это работа, выполняемая для домохозяйства по трудовому договору) и домашнего работника (это физическое лицо, выполняющее домашний труд в рамках трудовых отношений с работодателем);

2) правовой статус домашних работников и особенности его регулирования, в том числе обязательные условия трудового договора с домашними работниками;

3) дополнительные права, обязанности, гарантии и условия труда домашних работников;

4) рабочее время и время отдыха домашних работников;

5) особенности прекращения трудового договора с домашним работником;

6) особенности осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде домашних работников.

Законопроектом вносятся соответствующие изменения в другие статьи Кодекса с целью приведения их в соответствие с новой главой XI-А (относительно сверхурочных работ и работ в выходные дни, порядке рассмотрения трудовых споров и др.).

Кроме этого, с учетом специфики отношений между домашним работником и работодателем проектом Закона предлагается предусмотреть добровольное участие домашних работников в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Отмечается, что новый закон в социальной сфере имплементирует в украинское законодательство положения Конвенции Международной организации труда № 189 о домашних работниках, что очень важно в процессе интеграции Украины в Европейский Союз, а также в процессе обновления трудового законодательства Украины в целом.

Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования этого Закона нужно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

В Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отмечают, что урегулирование на законодательном уровне вопроса деятельности работников, которые на условиях трудового договора выполняют работу по обслуживанию домашнего хозяйства, имеет большое значение. В первую очередь – это защита прав такого работника. Для этого проектом Закона определяются обязательные условия трудового договора с домашними работниками (своевременная заработная плата в определенном размере, государственная защита от неправомерных действий работодателя), а также предоставление дополнительных прав и гарантий для домашних работников, проживающих в домашнем хозяйстве. Во вторых – это предоставление возможности домашним работникам формировать свою будущую пенсию. Для этого проект Закона предусматривает добровольное участие домашних работников в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Кроме того, официальное трудоустройство граждан на работу по обслуживанию домашнего хозяйства приведет к снижению уровня незадекларированного труда в Украине, ведь сегодня большая часть таких работников находятся в теневом секторе экономики, добавили в парламенте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидатам на должности судей апелляционных судов до 1 мая необходимо подать декларацию родственных связей и декларацию добропорядочности

Декларации необходимо подать за 2019-2023 годы.

Верховная Рада упростила возобновление выплаты пенсий для крымчан и решила вопрос учета страхового стажа, полученного за границей

Для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению.

Украинские пенсионеры за границей должны будут раз в год проходить физическую идентификацию – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада расширила основания для прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию.

НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели – Андрей Пышный

Эти шаги будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Получение паспортов мужчинами призывного возраста за границей – какие выводы можно сделать из заявлений МИД и постановления Кабмина

Как следует из заявлений МИД и постановления Кабмина, ограничения на консульские услуги для мужчин 18-60 лет будут действовать, однако у некоторых есть шанс получить паспорт путем пересылки за границу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва