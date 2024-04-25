Подписание договоров, контроль и отдых: Рада урегулировала домашний труд на законодательном уровне

С работниками, которые работают с дома, нужно будет подписывать трудовые договоры.

Фото: khmelnytsky.com.ua

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 5695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по регулированию труда домашних работников». Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Решением народных депутатов Украины Кодекс законов о труде Украины дополнен новой главой XI-А «Труд домашних работников», которая определяет:

1) понятие домашнего труда (это работа, выполняемая для домохозяйства по трудовому договору) и домашнего работника (это физическое лицо, выполняющее домашний труд в рамках трудовых отношений с работодателем);

2) правовой статус домашних работников и особенности его регулирования, в том числе обязательные условия трудового договора с домашними работниками;

3) дополнительные права, обязанности, гарантии и условия труда домашних работников;

4) рабочее время и время отдыха домашних работников;

5) особенности прекращения трудового договора с домашним работником;

6) особенности осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде домашних работников.

Законопроектом вносятся соответствующие изменения в другие статьи Кодекса с целью приведения их в соответствие с новой главой XI-А (относительно сверхурочных работ и работ в выходные дни, порядке рассмотрения трудовых споров и др.).

Кроме этого, с учетом специфики отношений между домашним работником и работодателем проектом Закона предлагается предусмотреть добровольное участие домашних работников в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Отмечается, что новый закон в социальной сфере имплементирует в украинское законодательство положения Конвенции Международной организации труда № 189 о домашних работниках, что очень важно в процессе интеграции Украины в Европейский Союз, а также в процессе обновления трудового законодательства Украины в целом.

Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования этого Закона нужно привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

В Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отмечают, что урегулирование на законодательном уровне вопроса деятельности работников, которые на условиях трудового договора выполняют работу по обслуживанию домашнего хозяйства, имеет большое значение. В первую очередь – это защита прав такого работника. Для этого проектом Закона определяются обязательные условия трудового договора с домашними работниками (своевременная заработная плата в определенном размере, государственная защита от неправомерных действий работодателя), а также предоставление дополнительных прав и гарантий для домашних работников, проживающих в домашнем хозяйстве. Во вторых – это предоставление возможности домашним работникам формировать свою будущую пенсию. Для этого проект Закона предусматривает добровольное участие домашних работников в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Кроме того, официальное трудоустройство граждан на работу по обслуживанию домашнего хозяйства приведет к снижению уровня незадекларированного труда в Украине, ведь сегодня большая часть таких работников находятся в теневом секторе экономики, добавили в парламенте.

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