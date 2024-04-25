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В Киеве пока не будут демонтировать бывшую Арку дружбы народов – КГГА

18:11, 25 апреля 2024
В КГГА заявили, что пространство у Арки получит новую концепцию.
В Киеве пока не будут демонтировать бывшую Арку дружбы народов – КГГА
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В Киевской городской государственной администрации сообщили, что Арку «Свободы украинского народа» (ранее Арка дружбы народов) в столице демонтировать не будут.

Как заявили в Департаменте культуры КГГА, Арка является одной из визитных карточек города, а ее смысл переосмыслили. Пространство около Арки получит новую концепцию.

Отмечается, что расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж Арки свободы украинского народа «не сегодня насущный вопрос».

В КГГА подчеркивают, что во время военного положения Киев, прежде всего, направляет финансы на помощь ВСУ, бесперебойное функционирование бюджетной сферы и обеспечение жизненно важных потребностей жителей столицы.

Ранее в КГГА выступили против демонтажа бывшей Арки дружбы народов.

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