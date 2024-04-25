Кандидатам на посади суддів апеляційних судів до 1 травня необхідно подати декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності

Декларації необхідно подати за 2019-2023 роки.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 25 квітня повідомила, що кандидатам на посади суддів апеляційних судів, які беруть участь у конкурсі на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, необхідно подати декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності.

Як зазначили у ВККС, кандидатам на посади суддів апеляційних судів з числа адвокатів, науковців-правників тощо необхідно подати до 1 травня:

декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді за 2019-2023 роки

декларацію доброчесності кандидата на посаду судді за 2023 рік

У ВККС додали, що декларація доброчесності подається після подання декларації родинних зв’язків та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також в межах строку, визначеного для подання декларації доброчесності, суб’єкт декларування вправі виправити помилки в поданій декларації шляхом подання нової декларації.

Що стосується кандидатів на посади суддів апеляційних судів, які є суддями, то вони мають подати до 1 травня декларації родинних зв’язків та доброчесності судді.

Разом з тим, кандидати з числа суддів не повинні подавати декларації родинних зв’язків та доброчесності кандидата на посаду судді.

Нагадаємо, що до конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів ВККС допустила 1 850 кандидатів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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