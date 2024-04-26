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Родини українців, які загинули внаслідок війни, матимуть шанс отримати компенсацію за рахунок репарацій від рф – Верховна Рада схвалила створення Реєстру постраждалих

07:55, 26 квітня 2024
Законопроект розрахований на те, що українці, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України, та члени їх родин у перспективі зможуть отримати відшкодування за рахунок репарацій.
Родини українців, які загинули внаслідок війни, матимуть шанс отримати компенсацію за рахунок репарацій від рф – Верховна Рада схвалила створення Реєстру постраждалих
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Цивільні особи, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України, отримають право на отримання відповідного відшкодування за рахунок репарацій чи інших стягнень з рф, в тому числі в рамках реалізації концепції спеціального компенсаційного механізму відшкодування збитків, завданих збройною агресією. Відповідну перспективу закладає ухвалений 25 квітня за основу законопроект Кабміну 10256, який передбачає ведення обліку осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок війни.

Законопроект також передбачає, що у разі загибелі (смерті) особи, загибель (смерть) якої пов’язана із збройною агресією рф проти України, або зникнення особи безвісти за особливих обставин відповідне відшкодування здійснюється членам сім’ї або спадкоємцям такої особи відповідно до права на спадкування.

Слід зауважити, що законопроект було зареєстровано ще у листопаді 2023 року, і закон мав набути чинності з 1 січня 2024 року, втім, Верховна Рада з його розглядом не поспішала.

Основна мета цього законопроекту – забезпечити збір та облік інформації про шкоду, завдану країною-агресором життю і здоровʼю українців. 

Це дозволить сформувати набори даних, які в майбутньому можуть допомогти довести завдану шкоду при зверненні громадян до Міжнародного компенсаційного механізму за відшкодуванням збитків за рахунок репарацій.

Крім того, створення Реєстру постраждалих забезпечить облік видатків державного та місцевого бюджетів, які спрямовуються сьогодні на надання підтримки українцям, що постраждали від війни. У подальшому Україна планує також використати інформацію про всі види шкоди і видатки в результаті агресії росії для отримання репарацій.

Загалом, законопроект передбачає створення Реєстру постраждалих осіб, який визначається, як автоматизована інформаційно-комунікаційна система, де будуть збирати відповідні дані.

У Реєстрі постраждалих осіб забезпечуватиметься облік видатків держави та державного сектору економіки, здійснених на відшкодування збитків, завданих постраждалим особам, надання їм соціальної підтримки, а також облік шкоди життю та здоров’ю, яка була визначена та доведена громадянами або державними органами відповідно до методики, затвердженої Кабміном.

Держателем Реєстру постраждалих осіб визначено Мінсоцполітики, а його адміністратором та створювачем реєстрової інформації – Пенсійний фонд України.

Створення Реєстру постраждалих осіб здійснюватиметься за рахунок фінансової допомоги міжнародних партнерів. Орієнтовна вартість створення Реєстру може становити близько 2 млн грн.

Інформація, що міститься в Реєстрі, може бути використана фізичними та юридичними особами, а також державою Україна для подання заяв та позовів до судових органів та до міжнародного Реєстру збитків, заподіяних агресією, щодо виплати компенсації за шкоду та збитки у порядку, встановленому Кабміном.

Цивільні особи, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії, матимуть право на отримання відповідного відшкодування за рахунок репарацій чи інших стягнень з рф, в тому числі в рамках реалізації концепції спеціального компенсаційного механізму відшкодування збитків.

Для отримання відшкодування за шкоду життю та здоров’ю особи матимуть право особисто подати відповідний позов або заяву до судових органів або до міжнародного Реєстру збитків, заподіяних агресією рф проти України чи делегувати такі повноваження державі у порядку, визначеному Кабміном.

При отриманні відшкодування шкоди життю та здоров’ю з державного або місцевого бюджетів отримувач такого відшкодування укладає договір про відступлення державі чи територіальній громаді права вимоги до рф щодо відповідного відшкодування в обсязі отриманого відшкодування у порядку, визначеному Кабміном.

Слід зауважити, що Міністерство фінансів зазначає, що реалізація потребуватиме додаткових видатків державного та місцевих бюджетів у разі делегування постраждалою особою державі повноважень щодо подання позову чи заяви до судових органів, однак визначити обсяг додаткових видатків немає можливості у зв’язку з відсутністю вихідних даних.

Реалізація закону також може потребувати коштів державного бюджету на створення та функціонування Реєстру постраждалих осіб у разі відсутності коштів міжнародно-технічної допомоги на таку мету.

Автор: Наталя Мамченко

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Законопроект розрахований на те, що українці, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії рф проти України, та члени їх родин у перспективі зможуть отримати відшкодування за рахунок репарацій.

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