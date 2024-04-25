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КСУ перевірить конституційність змін у територіальному устрої, проведених за допомогою постанови Верховної Ради, а не законом

18:54, 25 квітня 2024
Конституційний Суд вирішить, чи діяла Верховна Рада у спосіб, якого вимагає Конституція України, врегульовуючи питання територіального устрою України шляхом прийняття Постанови, а не закону.
КСУ перевірить конституційність змін у територіальному устрої, проведених за допомогою постанови Верховної Ради, а не законом
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У четвер, 25 квітня, Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розглянула окреме питання: «чи діяла Верховна Рада України у спосіб, якого вимагає Конституція України, врегульовуючи питання територіального устрою України шляхом прийняття Постанови, а не закону» у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-ІХ. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Голова пленарного засідання Сергій Головатий зазначив, що під час розгляду зазначеної справи Велика палата ухвалила в порядку усного провадження розглянути окреме питання, а саме: «чи діяла Верховна Рада України у спосіб, якого вимагає Конституція України, врегульовуючи питання територіального устрою України шляхом прийняття Постанови, а не закону».

Суддя-доповідач у справі Віктор Колісник поінформував, що вказана справа у формі письмового провадження розглядалася 20 квітні 2023 року, де Суд дослідив матеріали конституційного провадження. Однак після цього представник суб’єкта права на конституційне подання, народний депутат України Сергій Власенко звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням про розгляд окремого питання у цій справі в порядку усного провадження.

На сьогоднішній відкритій частині пленарного засідання свої позиції щодо окремого питання у цій справі виклали учасник конституційного провадження – представник суб’єкта права на конституційне подання, народний депутат України Сергій Власенко та залучений учасник конституційного провадження – представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Виконавчий директор Асоціації Олександр Слобожан. Вони надали відповіді на запитання суддів. Наостанок Суд заслухав заключний виступ Сергія Власенка.

Суд завершив дослідження окремо питання у цій справі та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

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