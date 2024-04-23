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НАБУ разоблачило министра аграрной политики Николая Сольского

09:22, 23 апреля 2024
Экс-председатель аграрного комитета Рады - действующий министр разоблачен на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
НАБУ разоблачило министра аграрной политики Николая Сольского
Фото: forbes.ua
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Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что разоблачило бывшего председателя аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

НАБУ не называет имени министра, но приведенные факты по биографии позволяют предположить, что речь идет о министре аграрной политики и продовольствия Николае Сольском.

Отмечается, что в состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы.

Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

В НАБУ добавляют, что в результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

О подозрении сообщили организатору схему, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления.

Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.

Напомним, Николай Сольский был избран депутатом Верховной Рады от партии Слуга народа в 2019 году. В том же году его избрали председателем комитета по аграрной и земельной политике. В марте 2022 стал министром аграрной политики и продовольствия.

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