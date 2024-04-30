30 квітня: яке сьогодні свято та головні події

30 квітня в Україні святкують День прикордонника.

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У вівторок, 30 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

30 квітня в Україні святкують День прикордонника. Щороку професійне свято припадає на останній день квітня. Це можливість віддати шану тим військовослужбовцям, які охороняють межі нашої держави.

Також 30 квітня Міжнародний день джазу. Свято було створене 2011 року після офіційного рішення ЮНЕСКО. Ініціатива ж створення такої події належить американському джазовому піаністу і композитору Гербі Генкоку. Батьківщиною джазу є Новий Орлеан (США). Це місто на півдні країни відрізняється глибокими зв'язками з Європою. На початку 1700-х років тут проживало багато чорношкірих рабів, які збиралися по неділях на околицях міста, щоб потанцювати під барабанну музику. Вони мали чималий вплив на джазову музику. Як і духовий оркестр, який став популярним в США після Другої світової війни.

А ще 30 квітня Міжнародний день свічкаря. Незвичайне свято, популярне в багатьох країнах світу. Воно привертає увагу до цікавого ремесла свічкарів. Свято створили 2017 року. Мистецтво свічкаря об'єднує велику кількість людей.

30 квітня День зачіски (День вдячності перукарям). Неофіційне американське свято, яке було створене, щоб вшанувати роботу перукарів і перукарок, а також стилістів та всіх тих, хто створює зачіски.

Яке сьогодні церковне свято

30 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостола Якова Заведеїва. Був одним з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Народився в Галілеї у родині рибалки. Його брат — Іван Богослов, який вважається одним із найближчих до Спасителя апостолів. Саме Яків, Іван, Андрій та Петро брали участь в усіх найважчих подіях життя Ісуса. Якову за наказом царя Ірода відсікли голову.

Календар важливих подій за 30 квітня:

711 рік — військо Таріка бен Зіяда висаджується на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання;

1803 рік — США купляють Луїзіану у Франції за 15 млн доларів;

1838 рік — Нікарагуа відокремлюється від Центральноамериканської Федерації;

1854 рік — відкривають першу залізницю в Бразилії;

1863 рік — починається битва під Чанселорсвіллом;

1900 рік — анексія Гавайських островів Сполученими Штатами;

1918 рік — Миколу Василенка призначають отаманом (очільником Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського;

1977 рік — британський рок-гурт Led Zeppelin встановлює світовий рекорд з відвідуваності концертів;

1999 рік — у зв'язку з виконанням свого мандату в Україні завершується роботу місія ОБСЄ;

2018 рік — АТО на сході України змінюється на Операцію Об'єднаних сил.

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