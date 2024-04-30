Практика судів
  1. Суспільство

30 квітня: яке сьогодні свято та головні події

08:30, 30 квітня 2024
30 квітня в Україні святкують День прикордонника.
30 квітня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 30 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

30 квітня в Україні святкують День прикордонника. Щороку професійне свято припадає на останній день квітня. Це можливість віддати шану тим військовослужбовцям, які охороняють межі нашої держави.

Також 30 квітня Міжнародний день джазу. Свято було створене 2011 року після офіційного рішення ЮНЕСКО. Ініціатива ж створення такої події належить американському джазовому піаністу і композитору Гербі Генкоку. Батьківщиною джазу є Новий Орлеан (США). Це місто на півдні країни відрізняється глибокими зв'язками з Європою. На початку 1700-х років тут проживало багато чорношкірих рабів, які збиралися по неділях на околицях міста, щоб потанцювати під барабанну музику. Вони мали чималий вплив на джазову музику. Як і духовий оркестр, який став популярним в США після Другої світової війни.

А ще 30 квітня Міжнародний день свічкаря. Незвичайне свято, популярне в багатьох країнах світу. Воно привертає увагу до цікавого ремесла свічкарів. Свято створили 2017 року. Мистецтво свічкаря об'єднує велику кількість людей.

30 квітня День зачіски (День вдячності перукарям). Неофіційне американське свято, яке було створене, щоб вшанувати роботу перукарів і перукарок, а також стилістів та всіх тих, хто створює зачіски.

Яке сьогодні церковне свято

30 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостола Якова Заведеїва. Був одним з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Народився в Галілеї у родині рибалки. Його брат — Іван Богослов, який вважається одним із найближчих до Спасителя апостолів. Саме Яків, Іван, Андрій та Петро брали участь в усіх найважчих подіях життя Ісуса. Якову за наказом царя Ірода відсікли голову.

Календар важливих подій за 30 квітня:

711 рік — військо Таріка бен Зіяда висаджується на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання;

1803 рік — США купляють Луїзіану у Франції за 15 млн доларів;

1838 рік — Нікарагуа відокремлюється від Центральноамериканської Федерації;

1854 рік — відкривають першу залізницю в Бразилії;

1863 рік — починається битва під Чанселорсвіллом;

1900 рік — анексія Гавайських островів Сполученими Штатами;

1918 рік — Миколу Василенка призначають отаманом (очільником Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського;

1977 рік — британський рок-гурт Led Zeppelin встановлює світовий рекорд з відвідуваності концертів;

1999 рік — у зв'язку з виконанням свого мандату в Україні завершується роботу місія ОБСЄ;

2018 рік — АТО на сході України змінюється на Операцію Об'єднаних сил.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує спростити вимоги до ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів за кордоном і процедуру оголошення в міжнародний розшук

Строк дії дозволу прокурора чи суду на виконання процесуальної дії в іноземній державі не обмежується.

Верховний Суд: неповідомлення апеляційним судом сторони захисту про дату і час судового засідання є істотним порушенням вимог КПК

Посилання апеляційного суду в ухвалі на те, що учасники тричі повідомлялись про апеляційний розгляд кримінального провадження, не підтверджені жодним документом, зокрема, рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, розпискою.

Військовий отримав травми під час евакуації пораненого, але командир заборонив йому проходити медичне обстеження: що вирішив суд

Військовослужбовець отримав два роки тримання у дисциплінарному батальйоні за те, що самовільно залишив підрозділ для проходження медичного обстеження.

Кабмін вніс до Ради проект змін до КПК щодо процедур оголошення осіб у міжнародний розшук та екcтрадиції

Як зазначає Уряд, законопроект спрямований на вдосконалення міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

ВККС призначила склад Громадської ради міжнародних експертів

ВККС оголосила склад Громадської ради міжнародних експертів, яка буде займатися відбором нових суддів Вищого антикорупційного суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду