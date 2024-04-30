30 апреля: какой сегодня праздник и главные события

30 апреля в Украине празднуют День пограничника.

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Во вторник, 30 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

30 апреля в Украине празднуют День пограничника. Каждый год профессиональный праздник выпадает на последний день апреля. Это возможность дать уважение тем военнослужащим, которые охраняют границы нашего государства.

Также 30 апреля Международный день джаза. Праздник был создан в 2011 году после официального решения ЮНЕСКО. Инициатива же создания такого события принадлежит американскому джазовому пианисту и композитору Герби Генкоку. Родиной джаза является Новый Орлеан (США). Этот город на юге страны отличается глубокими связями с Европой. В начале 1700-х здесь проживало много чернокожих рабов, которые собирались по воскресеньям в окрестностях города, чтобы потанцевать под барабанную музыку. Они оказали большое влияние на джазовую музыку. Как и духовой оркестр, ставший популярным в США после Второй мировой войны.

А еще 30 апреля Международный день свечника. Необычный праздник, популярный во многих странах мира. Оно привлекает внимание к интересному ремеслу свечерей. Праздник был создан в 2017 году. Искусство свечника объединяет большое количество людей.

30 апреля День прически (День благодарности парикмахерам). Неофициальный американский праздник, который был создан, чтобы почтить работу парикмахеров и парикмахерских, а также стилистов и всех тех, кто создает прически.

Какой сегодня церковный праздник

30 апреля в церковном календаре — день памяти апостола Иакова Заведеева. Был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. Родился в Галилее в семье рыбака. Его брат — Иоанн Богослов, который считается одним из ближайших к Спасителю апостолов. Именно Иаков, Иоанн, Андрей и Петр участвовали во всех самых трудных событиях жизни Иисуса. Якову по приказу царя Ирода отрубили голову.

Календарь важных событий за 30 апреля:

711 год — войско Тарика бен Зияда высаживается на побережье Испании, начав ее завоевание;

1803 год — США покупают Луизиану во Франции за 15 млн долларов;

1838 год — Никарагуа отделяется от Центральноамериканской Федерации;

1854 год — открывают первую железную дорогу в Бразилии;

1863 год — начинается битва под Чанселорсвиллом;

1900 год — аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами;

1918 год — Николая Василенко назначают атаманом (главой Совета Министров) гетмана Скоропадского;

1977 год — британская рок-группа Led Zeppelin устанавливает мировой рекорд по посещаемости концертов;

1999 год — в связи с выполнением своего мандата в Украине завершается работа миссия ОБСЕ;

2018 год — АТО на востоке Украины меняется на Операцию Объединенных сил.

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