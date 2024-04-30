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В Украину прибыла герцогиня Эдинбургская — это первый визит члена королевской семьи с начала вторжения рф

08:12, 30 апреля 2024
Герцогиня Эдинбургская Софи посетила Украину.
В Украину прибыла герцогиня Эдинбургская — это первый визит члена королевской семьи с начала вторжения рф
Фото: abc.net.au
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В понедельник, 29 апреля, Герцогиня Эдинбургская Софи посетила Киев. Она стала первым членом королевской семьи Великобритании, приехавшей в Украину после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году, передает BBC.

София прибыла с однодневным визитом от имени Министерства иностранных дел Британии, чтобы «продемонстрировать солидарность с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны».

Она почтила память погибших в городе Буча в Киевской области во время российской оккупации.

Во время поездки Софи пообщалась с жертвами сексуального насилия и пыток, а на вечернем приеме в резиденции посла Великобритании в Украине Мартина Харриса рассказала о своем опыте встреч с жертвами конфликтов в других странах.

Софи также поговорила с детьми, вернувшимися в Украину после насильственной депортации оккупантами в Россию, а также посетила мост, который подорвали, чтобы остановить наступление российских солдат на Киев.

Во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской герцогиня передала им личное сообщение от короля Чарльза и обсудила поддержку жертв сексуального насилия во время конфликтов.

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