В Одессе из-за ракетного удара рф повреждено учебное заведение, есть погибшие

На данный момент известно о 28 раненых, среди них двое детей и беременная женщина.

Источник фото: Одесская областная прокуратура

Вечером 29 апреля, страна-агрессор рф атаковала Одессу. В Национальной полиции Украины сообщили о четырех погибших. Также в результате вооруженной агрессии рф повреждена гражданская инфраструктура – жилые дома, учебное заведение. На одном из объектов возник пожар, который тушат пожарные.

«К сожалению, погибли четыре человека, также убита собака. На данный момент известно о 28 раненых, среди них двое детей и беременная женщина. Врачи оказывают им необходимую помощь. Информация о пострадавших уточняется», - отметили в Нацполиции.

Сообщается, что на местах обстрелов работают правоохранители и другие службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.