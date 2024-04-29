Объявили дату заседания Совета Украина – НАТО

В бельгийской столице Брюсселе 16 мая пройдет заседание Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов стран-членов Альянса и Украины. Об этом говорится в пресс-релизе НАТО.
Глава Военного комитета, адмирал Роб Бауэр возглавит эту встречу. Также в ней примут участие начальники Генеральных штабов стран-членов Альянса и их коллеги из Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на открытии сессий для обсуждения ключевых приоритетов и вызовов Альянса.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своевременной поддержки украинской армии. Во время пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил на важности нескольких аспектов в этом вопросе.
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