Объявили дату заседания Совета Украина – НАТО

Заседание Совета состоится в мае.

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В бельгийской столице Брюсселе 16 мая пройдет заседание Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов стран-членов Альянса и Украины. Об этом говорится в пресс-релизе НАТО.

Глава Военного комитета, адмирал Роб Бауэр возглавит эту встречу. Также в ней примут участие начальники Генеральных штабов стран-членов Альянса и их коллеги из Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на открытии сессий для обсуждения ключевых приоритетов и вызовов Альянса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своевременной поддержки украинской армии. Во время пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил на важности нескольких аспектов в этом вопросе.

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