Зеленский не видит позитива в вопросе своевременной поддержки украинской армии

По словам Зеленского, самый сложный пункт о выделении финансовой помощи был выполнен, однако своевременное обеспечение украинской армии пока нет.

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Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен вопросом своевременной поддержки украинской армии. Во время пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил важность нескольких аспектов в этом вопросе.

«Первый пункт - проголосованные финансы от партнеров на двустороннем уровне, положительные решения их правительств, и Соединенных Штатов. Это первый пункт. Второй пункт - своевременная поставка оружия. И третье - что конкретно доедет в Украину. Я считаю, что первый пункт, который был очень сложный, он выполнен, есть пакет, есть финансовая поддержка. Это означает, что мы можем рассчитывать на эти деньги. Второй пункт - своевременная поддержка нашей армии. Сегодня позитива в этом пункте пока не вижу", - сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил партнеров за финансовую помощь, но подчеркнул важность качественного и своевременного обеспечения украинской армии.

Напомним, это уже третий визит Йенса Столтенберга в Украину за время полномасштабной войны.

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