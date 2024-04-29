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Генсек НАТО прибув з неоголошеним візитом до Києва та зустрівся з Зеленським: подробиці

15:21, 29 квітня 2024
Це вже третій візит Єнса Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.
Генсек НАТО прибув з неоголошеним візитом до Києва та зустрівся з Зеленським: подробиці
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29 квітня до Києва з неоголошеним візитом прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він вже зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським. 

Нині Столтенберг та Зеленський проводять спільну пресконференцію.

Це вже третій візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

Столтенберг в соцмережі Х наголосив на важливості свого візиту до Києва.

"Ситуація складна, але ще не пізно, щоб Україна перемогла – і більше підтримки вже на підході. НАТО також активізується на довгострокову перспективу, ставлячи Україну на незворотний шлях до Альянсу", – підкреслив він.

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