Генсек НАТО прибув з неоголошеним візитом до Києва та зустрівся з Зеленським: подробиці

Це вже третій візит Єнса Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

29 квітня до Києва з неоголошеним візитом прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він вже зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

Нині Столтенберг та Зеленський проводять спільну пресконференцію.



Це вже третій візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

Столтенберг в соцмережі Х наголосив на важливості свого візиту до Києва.

"Ситуація складна, але ще не пізно, щоб Україна перемогла – і більше підтримки вже на підході. НАТО також активізується на довгострокову перспективу, ставлячи Україну на незворотний шлях до Альянсу", – підкреслив він.

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