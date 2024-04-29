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Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с Зеленским: подробности

15:21, 29 апреля 2024
Это уже третий визит Столтенберга в Украину во время полномасштабной войны.
Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с Зеленским: подробности
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29 апреля в Киев с необъявленным визитом прибыл Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он уже встретился с Президентом Владимиром Зеленским.

В настоящее время Столтенберг и Зеленский проводят совместную пресс-конференцию.

Это уже третий визит Столтенберга в Украину во время полномасштабной войны.

Столтенберг в соцсети Х отметил важность своего визита в Киев.

"Ситуация сложная, но еще не поздно, чтобы Украина победила – и больше поддержки уже на подходе. НАТО также активизируется на долгосрочную перспективу, ставя Украину на необратимый путь в Альянс", – подчеркнул он.

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