Зеленський не бачить позитиву в питанні своєчасної підтримки української армії

За словами Зеленського, найскладніший пункт про виділення фінансової допомоги був виконаний, проте своєчасне забезпечення української армії поки ні.

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Президент України Володимир Зеленський стурбований питанням своєчасної підтримки української армії. Під час пресконференції після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом він наголосив на важливості кількох аспектів у цьому питанні.

«Перший пункт - проголосовані фінанси від партнерів на двосторонньому рівні, позитивні рішення їх урядів, і Сполучених Штатів. Це перший пункт. Другий пункт - своєчасне постачання зброї. І третє - що конкретно доїде в Україну. Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складний, він виконаний, є пакет, є фінансова підтримка. Це означає, що ми можемо розраховувати на ці гроші. Другий пункт - своєчасна підтримка нашої армії. Сьогодні позитиву в цьому пункті поки що не бачу», – сказав Зеленський.

Зеленський подякував партнерам за фінансову допомогу, але наголосив на важливості якісного та своєчасного забезпечення української армії.

Нагадаємо, це вже третій візит Єнса Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

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