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Якою буде погода в Україні в останній день квітня та на початку травня: прогноз

22:56, 29 квітня 2024
Синоптики прогнозують теплу і суху погоду.
Якою буде погода в Україні в останній день квітня та на початку травня: прогноз
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Найближчі дні в нашій країні очікується тепла та суха погода. Короткочасний дощ слід чекати тільки в Криму, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 8-13°; вдень 18-23°, на Закарпатті до 25°; на високогір'ї Карпат уночі 0-5° тепла, вдень 13-18°.

30 квітня у столиці буде без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 7-9°, вдень близько 20°.

У середу, 1 травня, в Україні опадів не очікується. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с, у південній частині 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, на півдні країни 9-14°; вдень 19-24°.

У Києві у середу без опадів, вночі 8-10°, вдень 21-23°, вітер східний, 3-8 м/с.

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